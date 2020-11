Gervinho fa volare il Parma e mette il Genoa in crisi

Gervinho come a Milano contro l’Inter trascina il Parma anche a Genova e stavolta per la squadra di Liverani arriva la vittoria.

Il Parma conquista la seconda vittoria in campionato dopo quella contro il Verona, la squadra dell’ex Liverani rovina il Genoa che in settimana ha vissuto anche l’addio del direttore sportivo Faggiano, al suo posto c’è Marroccu.

La seconda doppietta di Gervinho

Che Gervinho fosse ispirato, s’era intuito già nel riscaldamento quando ha provato a imitare Maradona con i palleggi prima del calcio d’inizio di Bayern Monaco-Napoli del 1989 sulle note di Live is life. Sul primo gol Kucka ha verticalizzato e Gervinho ha concretizzato, sul secondo è stata preziosa anche la deviazione di un avversario che ha messo ancora di più in difficoltà Paleari.

L’attaccante ivoriano ha realizzato la seconda doppietta del campionato dopo quella contro l’Inter, rispetto a San Siro Gervinho ha sfoderato una prestazione di maggiore sostanza aiutando tanto la squadra anche in fase di non possesso.

Shomurodov ha realizzato il suo primo gol in serie A provando a rimettere in partita il Genoa ma non è bastato, la sfida è terminata 2-1 per il Parma. Il presidente Preziosi è parso nervoso nel post-partita, non era soddisfatto di prestazione e risultato, nello spogliatoio del Genoa è ancora in corso un confronto con l’allenatore Maran.

