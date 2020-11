Si aggiorna la lista degli infortuni in casa Roma. Nuovo stop per Mancini e Veretout, i quali hanno riportato un doppio problema muscolare nella sfida contro il Napoli.

Non c’è pace in casa Roma. L’infermeria continua ad affollarsi dopo i recenti ko di Mancini e Veretout, usciti anzitempo dalla sfida di campionato contro il Napoli a causa di alcui problemi muscolari. Il primo ha lasciato il campo al 38′, mentre il centrocampista francese ha stretto i denti fino al 45′, per poi alzare bandiera bianca a fine primo tempo.

Tempi di recupero ancora da valutare, ma la sensazione è che Fonseca dovrà fare a meno del difensore e del mediano per circa 10 giorni. Out in vista della prossima sfida di Europa League e forfait anche in vista della prossima giornata di campionato.

Infortuni Roma, Smalling verso il recupero

Dopo il ko di Veretout e Mancini, Fonseca potrebbe recuperare Smalling in vista della prossima settimana. Il centrale giallorosso, dopo i recenti problemi al ginocchio, salvo clamorosi colpi di scena, tornerà a disposizione di Fonseca già dalla prossima sfida di Europa League.

Da valutare le condizioni di Kumbulla, così come quelle di Ibanez, recuperato per la sfida contro il Napoli, ma sceso in campo non al 100% della condizione fisica.

