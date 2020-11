Il Liverpool sogna ancora Koulibaly, in Inghilterra torna la suggestione

Kalidou Koulibaly è stato l’oggetto del desiderio di tanti club in Europa, nelle ultime è tornata la suggestione in casa Liverpool.

Kalidou Koulibaly ha deciso di restare a Napoli. Nonostante le voci di mercato che si sono rincorse per tutta l’estate riguardo un possibile addio del difensore senegalese alla maglia azzurra, alla fine l’amore per la terra partenopea ma – soprattutto – le difficoltà economiche legate all’emergenza Covid-19, hanno fatto desistere tutte le pretendenti.

Tutta Europa ha messo gli occhi su Koulibaly nel corso degli anni, senza che nessuno alla fine concretizzasse in alcun modo il forte interesse per un difensore che da molti è definito tra i migliori del vecchio contente. Dunque, questione chiusa? Non proprio. Se è vero che Koulibaly è rimasto a Napoli, sono però tante le voce che ancora desso vengono fuori.

Complice anche un avvio di stagione di ottimo livello per il numero 26 azzurro, la telenovela per la sua possibile cessione sembra non sia tramontata del tutto.

LEGGI ANCHE >>> Ibrahimovic si racconta: il vero motivo del ritorno al Milan e una promessa ai tifosi

In Inghilterra pensano ancora a Kalidou

Il Liverpool, ad esempio, è una delle squadre maggiormente accostante al senegalese nel corso degli anni, anche se non c’è mai stato l’avvicinamento definitivo, non quanto – ad esempio – è accaduto con il City che sembrava sul punto di chiudere l’affare.

Cosi ancora i reds sono stati accostati a Koulibaly oltre la manica. A parlare è l’ex Liverpool John Charles Barnes, uno dei ha respirato l’aria di Anfield Road per tanti anni.

“E’ un giocatore che potrebbe giocare al fianco di Van Dijk, quindi sarebbe facile convincere Koulibaly a unirsi al Liverpool”, le parole pepate di Barnes rilasciate a BonusCodeBets.

Il tutto ripreso, poi, dal Daily Mirror che ha riportato l’attenzione ed il dibattito su una suggestione di mercato che a Liverpool in molti sognano ancora adesso. Al momento, va detto, l’emergenza sanitaria ed economica prosegue, in attesa di capire quali movimenti estivi animeranno il calciomercato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

La Roma non vedeva l’ora di andarsene: spunta il retroscena da Napoli

Atalanta, impresa ad Anfield: così Gasperini ha steso il Liverpool