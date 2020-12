Cavani, una statistica svela il suo incredibile impatto a Manchester

Cavani conquista Manchester, in Premier League tutti pazzi per l’uruguaiano che ha una media gol impressionante: 3 reti in 5 spezzoni di match

Non poteva iniziare meglio l’avventura di Edinson Cavani con la maglia del Manchester United. L’attaccante, tra le altre, ex Palermo, Napoli e Psg, sta stupendo la Premier League a suon di gol. La media realizzativa di Cavani con il Manchester è davvero impressionante: in 5 spezzoni di partita giocati, Cavani ha messo a segno ben 3 gol.

Manchester, Cavani show: in 5 partite 3 tiri e 3 gol

Dopo il gol nel finale contro l’Everton, Cavani ci ha preso gusto e da subentrato, nel Manchester United. Il macth, ha visto i Red Devils rimontare sul campo del Southampton.

Cavani ha timbrato il cartellino altre due volte, contribuendo alla vittoria dei suoi in una Premier che sta tornando a tingersi di rosso anche grazie all’esperto attaccante.

Da sottolineare una statistica veramente da brividi: in 5 spezzoni di partite, Cavani ha siglato 3 gol, addirittura tirando in porta altrettante volte. In estate lo davano per finito e al centro del mercato.

Lo hanno cercato anche alcune squadre italiane, quali Inter per fare il vice Lukaku o come sostituto di Lautaro qualora fosse andato a Barcellona, Juventus per affiancarlo a Cristiano Ronaldo, Milan per dare una buona alternativa a Ibrahimovic e lo stesso Napoli dopo il caso Milik, il matador, Edinson Cavani, sembra essersi definitivamente ritrovato con la maglia del Manchester.

