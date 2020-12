DIRETTA M’Gladbach-Inter: segui la partita LIVE

Penultima giornata della fase a gironi di Champions League, per l’Inter di Conte la vittoria è l’unico risultato possibile per continuare a sperare.

Per l’Inter di Conte quella di stasera è davvero l’ultima chiamate per cercare di proseguire il proprio percorso in Champions. La sfida contro il Borussia M’Gladbach assume un’importanza vitale, ed anche la vittoria potrebbe non bastare. In caso di tre punti, infatti, i nerazzurri dovranno poi ripetersi contro lo Shakhtar e sperare che il Real batte proprio i tedeschi nella sfida finale. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.