L’Inter ritrova Brozovic, la mente del centrocampo, guarito dal Covid-19 nella notte più importante, in Germania contro il Borussia Monchengladbach.

I nerazzurri vogliono restare aggrappati alla Champions, dopo soli due punti in quattro partite l’unica strada per non spegnere la luce è vincere le prossime due gare e sperare nel Real Madrid all’ultima giornata.

Dentro Brozovic e Lukaku, fuori Hakimi: le probabili formazioni

L’Inter contro il Sassuolo aveva un’altra identità, costruiva a quattro dal basso ed era più attenta all’equilibrio con Darmian sulla destra che conosce molto bene l’idea di calcio di Antonio Conte.

I nerazzurri hanno una buona vena realizzativa, con 27 gol in 13 gare ufficiali ma subiscono troppo: 20 reti incassate tra campionato e Champions, un dato inquietante conoscendo, invece, la solidità difensiva delle squadre gestite da Conte.

“Andate a rivedervi cosa ho detto all’inizio di Hakimi. Rimango fermo sulle mie posizioni. Ha potenzialità ma deve lavorare molto sulla fase difensiva. In Italia ci sono pressioni, aspettative e richieste più alte rispetto a Germania e Premier, soprattuto in squadre come l’Inter. È un ragazzo che ha buone potenzialità, ma deve lavorare sapendo che qui ci sono pressioni diverse”, le parole di Conte aprono un’autostrada per Darmian sul tratto Milano-Monchengladbach.

A Reggio Emilia Lukaku è entrato nella ripresa, stavolta, invece, guiderà l’attacco nerazzurro, la Champions passa da lui. L’Inter in Europa ha segnato 4 gol finora, 2 messi a segno dall’attaccante belga.

Ecco le probabili formazioni:

Borussia Mönchengladbach (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Jantschke, Wendt; Neuhaus, Kramer; Lazaro, Stindl, Thuram; Plea. All. Rose

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro, Lukaku. All. Conte

