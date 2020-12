Totti e il like galeotto a Manolas: bufera social per la bandiera giallorossa

Francesco Totti, anche dopo aver terminato la sua carriera da calciatore, continua a far parlare di se stesso.

Domenica sera Totti ha “regalato” un like a Manolas su Instagram, il difensore greco aveva postato una sua foto in azione durante Napoli-Roma con il commento: “Grande vittoria, Forza Napoli sempre”. Il gesto ha scatenato una bufera social soprattutto tra i tifosi giallorossi

Totti continua a dividere il “suo” popolo

Non è il primo incidente social per Francesco Totti, in passato ci fu anche un like galeotto ad un commento contro Alessandro Florenzi.

Il Pupone continua a dividere il “suo” popolo, sui social, infatti, ci sono due fazioni: chi lo attacca e chi, invece, interviene a sua difesa. Molti non hanno gradito il gesto, capiscono l’amicizia con Manolas (tre stagioni condivise proprio in maglia giallorossa) ma non riescono a sopportare l’immagine della propria bandiera che esprime un segnale di gradimento ad un post che celebra comunque una brutta sconfitta della Roma.

In tanti, però, hanno preso le parti di Totti: “Ha un profilo ufficiale e “aziendale”, a volte queste cose partono in automatico. Lo sanno tutti, è già successo in passato”. La domanda, infatti, è sempre la stessa: like voluto e segnale di un rapporto con la società che nonostante il cambio di proprietà non decolla, errore di distrazione o programma che va in automatico con i cosiddetti bot di Instagram?

