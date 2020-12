DIRETTA Dortmund-Lazio: segui la partita LIVE

Gara impegnativa per la Lazio che affronta in Germania il Borussia Dortmund, gara cruciale per il prosieguo del cammino in Champions.

La Lazio di Inzaghi è ad un passo dal sogno qualificazione. La sfida di stasera contro il Borussia Dortmund rappresenta uno spartiacque importante per il prosieguo della stagione biancoceleste. Anche un pareggio, di fatto, potrebbe bastare ai capitolini anche se la vittoria garantirebbe l’accesso automatico agli ottavi di Champions League. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.