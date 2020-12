Fiorentina, Prandelli positivo al Covid: l’annuncio del club

Covid, il neo allenatore della Fiorentina Prandelli è risultato positivo. Al momento non si registrano ulteriori casi sospetti tra i viola

Cesare Prandelli è risultato positivo al Covid. A comunicarlo è stata la stessa società della Fiorentina che ha annunciato la notizia sul proprio sito ufficiale.

Poche righe, quelle della società viola, per informare che l’allenatore della Fiorentina, Prandelli, fosse stato sottoposto al tampone Covid il quale ha dato esito positivo. Il test effettuato a Prandelli, rientra in quelli previsti dal protocollo per la rilevazione del Covid 19.

Il sito della Fiorentina, ha inoltre precisato che mister Prendelli è già stato posto in isolamento. Restano da capire i tempi tecnici, quelli utili alla negativizzazione di Prandelli, per poter rivedere il tecnico riprendere gli allenamenti e poi sedersi sulla panchina della Fiorentina.

Cesare Prandelli positivo al Covid-19: sibillino comunicato della Fiorentina

Una notizia che non è stata presa nel migliore dei modi dalla Fiorentina, quella della positività al Covid di Prandelli. L’avventura del neo allenatore viola, Prandelli, sulla panchina della Fiorentina, non è infatti iniziata nel migliore dei modi con due ko di fila.

Una sterzata urge velocemente in casa Fiorentina, ma oltre all’astinenza da gol, adesso ci si è messo anche il tanto temuto Covid a dare dei grattacapi al tecnico Prandelli.

Al momento, non si registrano altri casi di positività al Covid all’interno della rosa, ma, a seguito del risultato del test a Prandelli, adesso tutto il gruppo squadra della Fiorentina dovrà entrare in bolla e continuerà a seguire l’iter previsto dai protocolli sanitari vigenti.

