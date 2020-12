DIRETTA Milan-Celtic: segui la partita LIVE

Alle 18.55 scende in campo il Milan per un match dal grande fascino contro gli scozzesi del Celtic, la qualificazione è l’obiettivo finale.

Il discorso qualificazione per il Milan è diventato decisamente interessante. L’Europa League è una competizioni in cui non va lasciato niente al caso, lo sa bene Stefano Pioli che contro il Celtic cerca i tre punti che potrebbero dare lo slancio definitivo per il passaggio della fase a gironi. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.