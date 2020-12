Gervinho come Ibra e Cr7, contro il Genoa raggiunto un singolare record

Gervinho è andato a segno contro il Genoa con una doppietta, un dato particolare lo ha messo al pari di Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo.

Dopo un avvio non particolarmente brillante, con la sola vittoria contro il Verona (datata 4 ottobre) raccolta in 9 partite, il Parma è tornato finalmente al successo. Resta delicata, va detto, la classifica dei ducali ma i tre punti conquistati contro il Genoa hanno permesso ai ragazzi di Liverani di poter prendere una boccata d’aria.

La seconda vittoria consecutiva, va precisato, per il Parma che in settimana aveva affrontato e battuto il Cosenza in Coppa Italia per 2-1, grazie alla doppietta dell’argentino Juan Brunetta.

Qualcosa in casa Parma si smuove, ed anche in campionato è arrivato il successo dopo aver raccolto 3 pareggi e 2 sconfitte in 5 partite. Non un andamento brillante, ma che potrebbe aver trovato una svolta decisiva proprio a Marassi. E cosi il Parma va avanti a suon di doppiette.

Il dato che avvicina Gervinho ai colossi

Contro il Genoa, infatti, è stata fondamentale la doppietta di Gervinho, che è cosi arrivato a quatto gol firmati in campionato. I primi due, guarda caso, sono stati frutto di un’altra doppietta, in quell’occasione firmata a San Siro contro l’Inter. In quel caso le reti di Gervinho valsero il pareggio contro i nerazzurri.

Quella firmata contro il Genoa è una doppietta importante non solo per il valore legato ai tre punti conquistati dai ducali. Con il bottino raccolto contro il Grifone, infatti, Gervinho si avvicina a due mostri sacri del nostro campionato come Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic.

Il giocatore ivoriano, infatti, è l’unico insieme al portoghese della Juve e lo svedese del Milan ad aver firmato fino a questo momento due doppiette, entrambe in trasferta. Un vera e propria ispirazione, dato significativo che testimonia l’importanza di Gervinho per il Parma di Liverani.

