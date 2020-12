Tutto pronto per la 5^ giornata di Europa League. Ultimissime e probabili formazioni di Milan, Roma e Napoli in vista dei match di questa sera: caccia alla qualificazione ai 16esimi di finale.

Milan, Roma e Napoli si preparano alle sfide di questa sera con la consapevolezza di voler portare a casa la qualificazione al prossimo turno di Europa League. Tante novità in casa Milan in vista del match contro il Celtic. Pioli, fresco di ritorno in panchina, potrebbe puntare su Krunic e Hauge dal 1′. In attacco ci sarà Rebic.

Importanti novità anche per la Roma di Fonseca, pronta a ospitare lo Young Boys. In attacco non ci sarà Dzeko, suo posto Borja Mayoral. Chance dal 1′ anche per Juan Jesus e Carles Perez.

Il Napoli sarà opposto all’AZ Alkmaar: Gattuso cercherà di portare a casa la vittoria per ipotecare il passaggio del turno. Ghoulam in campo dal 1′, in attacco confermato Mertens in posizione di centravanti. Out Osimhen.

LEGGI ANCHE>>> Napoli, per Milik torna di moda la Spagna. E la Juventus ci pensa

Milan-Celtic, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie, Krunic; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rebic. All. Pioli

CELTIC (4-2-3-1): Bain; Frimpong, Ajer, Jullien, Laxalt; Brown, McGregor; Ntcham, Christie, Elyounoussi; Edouard. All. Lennon

Roma-Young Boys, le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Juan Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Carles Perez, Pellegrini; Borja Mayoral. All. Fonseca

YOUNG BOYS (4-4-2): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Burgy, Garcia; Fassnacht, Rieder, Sierro, Sulejmani; Mambimbi, Nsame. All. Seoane

AZ Alkmaar-Napoli, le probabili formazioni

AZ ALKMAAR (4-3-3): Verhulst; Wijndal, Martins Indi, Chatzidiakos, Svensson; Stengs, Koopmeiners, Midtsjo; Gudmundsson, De Wit, Boadu. All. Slot

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Fabiàn, Bakayoko, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Milan, vertice di calciomercato: scelto il colpo per Gennaio

Roma, tegola infortuni: le condizioni di Veretout, Mancini