Allarme infortuni per la Roma di Fonseca dopo i recenti ko di Veretout e Mancini. Recupera Kumbulla, buone notizie anche per Smalling. Occhio anche alla rivelazione di Pastore.

Fonseca dovrà fare i conti con i nuovi ko di Veretout e Mancini, costretti ad alzare bandiera bianca durante il match di campionato contro il Napoli. Il centrocampista francese, nelle prossime ore, si sottoporrà ad alcuni esami strumenti per valutare l’entità dell’infortunio al flessore. Non trapela particolare ottimismo: l’ex viola potrebbe stare fuori per circa 10-15 giorni.

Notizie più incoraggianti per quel che riguarda Mancini: il centrale difensivo ha rimediato un affaticamento muscolare all’adduttore. L’ex Atalanta salterà la prossima sfida di Europa League, ma potrebbe tornare a disposizione già dalla prossima giornata di campionato contro il Sassuolo. Novità anche su Pastore dopo la recente operazione all’anca. Il giocatore ha così ammesso: “Sto bene. Quando torno non lo so, ma spero il più presto possibile”. Queste le parole riportate dai colleghi di “Ansa“.

Infortuni Roma, recuperano Kumbulla e Smalling

Non solo note stonate, occhio anche alle notizie positive. Fonseca, in vista delle prossime sfide potrà contare sui recuperi di Kumbulla, negativo al Covid-19 dopo l’ultimo tampone e Smalling, quasi totalmente recuperato dopo alcuni problemi al ginocchio.

Salvo clamorosi colpi di scena, il tecnico giallorosso, in vista delle prossime sfide potrà contare su quasi tutto il reparto difensivo. Da valutare anche le condizioni di Santon, non al meglio della condizione.

