Inter, altro che Epic: guai ad avere Brozovic in squadra

Marcelo Brozovic ha conquistato il centrocampo dell’Inter nella gara con il Borussia, ma averlo in squadra può essere un ‘guaio’

Riecco Marcelo Brozovic. Il croato contro il Borussia Moenchengladbach ha ripreso in mano il centrocampo e si è meritato i complimenti di Antonio Conte. Applausi meritati per chi, superato il Covid, si è dimostrato fondamentale per il gioco del tecnico dell’Inter. Certo, la tecnica per innescare l’azione ma anche contrasti e palle recuperate come proprio l’allenatore salentino ha messo in evidenza nelle dichiarazioni successive alla gara di Champions.

Parole che non sono passate inosservate e che hanno evidenziato come Brozovic rappresenti forse un profilo unico nella rosa dell'Inter. Averlo in squadra però non sempre è positivo, anzi può nascondere anche dei lati 'non piacevoli' e se ne è accorto anche Ashley Young.

Inter, Brozovic prende in giro Young

Il terzino inglese ha fallito una facile occasione gol proprio contro il Borussia Moenchengladbach. Una conclusione a porta vuota da due passi con l’ex Manchester United ha mancato la palla. Un erroraccio per fortuna senza conseguenze ed allora si può anche riderci su. Lo fa proprio Marcelo Brozovic commentando un post di Sky Sport in cui si mostrava un altro errore clamoroso sotto porta, quello di Ruben Dias.

“Ruben Dias, ma come hai fatto?” si chiede l’emittente e Brozovic nei commenti non resiste: “Chiedete ad Ashley Young”. Uno scherzo che mette il dito nella piaga: eh sì, non è per nulla facile avere il croato come compagno di squadra…

