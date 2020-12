Inter, colpo di scena sul mercato: la svolta di Zhang

Il presidente Zhang sta rivedendo le strategie di mercato dell’Inter: Eriksen resta vicino alla porta d’uscita, si pensa al prestito

La vittoria con il Borussia Monchengladbach ha rigenerato l’Inter e anche Zhang che pensando al mercato di gennaio sta pensando di cambiare le strategie. Il successo di martedì infatti permette di guardare con maggiore fiducia al discorso Champions. In serie A invece l’Inter è dietro al Milan ma ha ancora tempo per recuperare i cinque punti che li separano dai cugini rossoneri.

Visto così il percorso fin qui della squadra di Antonio Conte sembra molto positivo malgrado qualche passaggio a vuoto abbia creato anche un pizzico di malumore nell’ambiente. Le ultime vittorie sembrano aver allontanato la fase peggiore.

I nerazzurri pertanto stanno già studiando il mercato. Non solo in entrata. L’Inter valuta le strategie pure in uscita. Se inizialmente sembravano contati i giorni in nerazzurro di Cristian Eriksen, a giudicare da ciò che sostiene il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ora la sua situazione nel club pare stia cambiando.

Mercato Inter, Zhang apre alla cessione in prestito di Eriksen

Il danese lascerà il club a gennaio. L’Inter non vuole far svalutare oltre l’ex Tottenham che in questo suo primo anno in Italia ha trovato poco spazio. La novità però è rappresentata dal fatto che Eriksen potrebbe andare via soltanto in prestito e non a titolo definitivo come supposto in un primo momento.

Il calciatore avrebbe l’opportunità di giocare con regolarità e riacquistare il suo valore, l’Inter invece avrebbe la possibilità di incassare successivamente una cifra superiore o in alternativa tentare di recuperarlo. L’altra ipotesi in piedi è quella di uno scambio con un giocatore adatto al gioco di Conte.

