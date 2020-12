Calciomercato Inter, attrazione fatale: ecco il colpo di gennaio

Giuseppe Marotta è pronto a chiudere un grande colpo di calciomercato: Rodrigo De Paul dall’Udinese all’Inter per 35 milioni

Il mercato di gennaio dell’Inter potrebbe cominciare con un colpo esplosivo. Giuseppe Marotta in più di una circostanza ha aperto alla possibilità che i nerazzurri a gennaio possano privarsi di Eriksen. La partenza del danese, che dovrebbe essere accompagnata da quella di Radja Nainggolan, pone l’esigenza di dare un nuovo centrocampista ad Antonio Conte.

Il principale indiziato a vestire la maglia nerazzurra è Rodrigo De Paul, che giorno dopo giorno sta dimostrando di meritare una grande. Il calciatore dell’Udinese è ormai una certezza. Ha impiegato un po’ prima di carburare in Italia ma la sua crescita è stata esponenziale nel corso del tempo.

L’argentino è il valore aggiunto dei friulani e si sta imponendo pure con l’Argentina. Immaginarlo per troppo ancora con la maglia dell’Udinese risulta difficile malgrado le richieste elevate della società bianconera.

L’Inter si innamorò di lui a dicembre 2017 quando, con la sua squadra, De Paul strapazzò a Milano la squadra di Spalletti per 3-1. In quella circostanza, l’argentino siglò una delle tre reti disseminando diverse altre giocate sublimi. Un’attrazione fatale che ora potrebbe trovare l’epilogo.

Calciomercato, 35 milioni di euro sul piatto per portare De Paul all’Inter

In Europa sono già diverse le società che hanno puntato gli occhi su De Paul, che l’Udinese fino a questo momento ha deciso di tenersi stretto. L’Inter però fa sul serio ed è disposta a far vacillare Giampaolo Pozzo. Secondo “Todofichajes.net”, i nerazzurri hanno guadagnato una posizione privilegiata per chiudere l’affare.

Il dg Giuseppe Marotta, secondo il portare spagnolo, sarebbe infatti intenzionato a mettere sul tavolo una cifra che si aggira intorno ai 35 milioni. Bottino che dovrebbe essere considerato sufficiente dall’Udinese per lasciare partire il suo talento. La condizione alternativa per farlo approdare all’Inter potrebbe essere rappresentata da un prestito oneroso con obbligo di riscatto.

De Paul consentirebbe un grande salto di qualità alla mediana nerazzurra garantendo buone cifre in fase realizzativa, sia in termini di gol sia di passaggi chiave per i compagni. Conte lo aspetta a braccia aperte, Marotta è disposto a confezionare il regalo al più presto.

