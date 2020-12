Champions, Inter torna a parlare italiano: non succedeva dal 2008

L’Inter di Champions torna all’antico: con il Borussia riaccende le speranze qualificazioni anche grazie a un gol Made in Italy targato Gagliardini e Darmian

L’Inter batte il Borussia Monchengladbach, nel penultimo turno della fase a gironi di Champions League e torna in corsa per la qualificazione. Il contemporaneo passo falso del Real Madrid a Donestsk, salvo clamorosi “biscotti” nell’ultima giornata tra tedeschi e madrileni, permetterà all’Inter di andare agli Ottavi di Champions battendo lo Shakhtar.

In una serata speciale per l’Inter, è arrivata anche una notizia importante che può far felice tutto il calcio italiano. Proprio in Champions, l’Inter è tornata a segnare con un gol interamente made in Italy.

Non accadeva, addirittura, dal 2008 che un gol dell’Inter fosse confezionato e realizzato da due giocatori italiani proprio in Champions League.

Champions, Inter all’italiana: Darmian e Gagliardini confezionano la prima rete

Una Inter dalla forte impronta italiana, quella che sta costruendo Conte, una delle cose contestata, più volte, ai nerazzurri, negli ultimi anni.

Il gol realizzato da Darmian, con il quale l’Inter ha aperto le danze nella pazza sfida con il Borussia, in Champions, è stato messo a segno grazie all’assist di Gagliardini. Una rete interamente italiana, dunque, per l’Inter di Antonio Conte.

Tornando indietro nel tempo, si scopre che in Champions, l’Inter non timbrava il cartellino, grazie una marcatura made in Italy, con passaggio vincente e rete di due italiani, dal novembre 2008. In quel match di Champions della fase a gironi, l’assist-man fu Balotelli, per la realizzazione di Materazzi, nella partita dell’Inter contro l’Anorthosis Famagosta.

L’Inter targata Italia, è tornata e ad esserne felice c’è anche il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, il quale avrà, sicuramente, assistito alla prova dei nerazzurri in Champions.

