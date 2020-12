Inter-Bologna diventa una spy story: Mihajlovic passa alle ‘minacce’

Spy Story alla vigilia di Bologna-Inter con Sinisa Mihajlovic che in conferenza stampa è andato giù duro

C’è anche un po’ di spy story alla vigilia di Bologna-Inter, uno degli anticipi della decima giornata di Serie A in programma sabato pomeriggio. Un Sinisa Mihajlovic infuriato ha tenuto la consueta conferenza stampa della vigilia e non ha risparmiato le ‘minacce’ contro chi ha passato i suoi ‘segreti’. Il nodo del contendere è il possibile cambio di modulo cui il tecnico del Bologna sta pensando: nuovo schieramento tattico provato in allenamento e finito diritto sui giornali. Così quando è arrivata la domanda proprio sul nuovo modulo, il tecnico serbo non si è tenuto: “Ho provato il nuovo modulo per capire chi parla con i giornalisti” la sua spiegazione, prima di passare alle ‘minacce’. Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Bologna, Mihajlovic contro la ‘spia’: “Lo attacco al muro”

Non passerà minuti felici chi ha ‘spifferato’ alla stampa della possibile novità tattica del Bologna. A farlo capire è stato lo stesso Mihajlovic in conferenza stampa, confermando il suo ruolo da ‘duro’. L’allenatore, infatti, ha promesso una punizione esemplare per chi ha rivelato la novità: “Voglio trovare chi parla con i giornalisti e quando lo trovo lo appendo al muro – le parole di Mihajlovic – . Ho cambiato appositamente modulo e, come tutte le volte che l’ho fatto in passato, è venuto fuori”.

L’allenatore è un fiume in piena: “Se qualcuno, un calciatore per un voto in più o qualcun altro, parla vedete cosa gli faccio”. Parola di Sinisa.

