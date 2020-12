Infortunati Serie A: allarme Kjaer, Ibra e Osimhen ancora ai box

Ultimissime e aggiornamenti sugli infortunati in Serie A alla viglia della 10^ giornata di campionato. Milan: fuori Kjaer e Ibra, Juve senza Chiellini e Demiral.

Dopo il ko rimediato nella sfida di Europa League contro il Celtic, il Milan dovrà fare a meno di Kjaer. Per il centrale difensivo rossonero ko muscolare da valutare nei prossimi giorni. Possibile stop di 10-15 giorni. Pioli ha confermato anche l’assenza di Ibrahimovic contro la Sampdoria.

Emergenza difensiva anche in casa Juventus: fuori Chiellini e Demiral. Il centrale turco ha rimediato un nuovo fastidio muscolare che sarà analizzato nuovamente tra circa 10 giorni. Napoli senza Osimhen: difficilmente sarà a disposizione contro il Crotone. Da valutare anche Caputo: De Zerbi potrebbe portarlo in panchina.

LEGGI ANCHE>>> Serie A, pazienza finita: i quattro allenatori a rischio esonero

Infortunati Serie A, le ultimissime alla vigilia della 10^ giornata

ATALANTA

Fuori Malinovsky, positivo al Covid-19. Procede spedito il recupero di Caldara, il quale tornerà in campo nel 2021. Fuori anche Gollini, Pasalic e Lammers.

BENEVENTO

Da valutare i tempi di recupero di Iago Falque, fermo ai box per un problema muscolare. Pippo Inzaghi potrebbe ritrovarlo tra circa 10 giorni. Fuori anche Caldirola e Dabo.

BOLOGNA

Emergenza offensiva per Mihajlovic: lungo stop per Skov Olsen, mentre non prenderà parte alla sfida contro il Crotone neanche Santander. Out anche Orsolini.

CAGLIARI

Noie muscolari per Lykogiannis, Ceppitelli e Faragò. Fuori anche Godin, Nandez, Simeone e Ounas, positivi al Covid-19.

CROTONE

Fuori Cigarini e Rispoli, entrambi alle prese con qualche acciacco di troppo. Salteranno la sfida contro il Napoli.

FIORENTINA

Buone notizie per Prandelli: infermeria vuota in vista della sfida contro il Genoa.

GENOA

Fuori Criscito (problemi a un gionocchio). Out anche Perin e Zappacosta per problemi muscolari. Tempi di recupero da valutare.

INTER

Fuori Kolarov, ancora positivo al Covid-19. Totalmente recuperati Brozovic e Sensi, entrambi a disposizione contro il Bologna. Out Nainggolan.

JUVENTUS

Recuperati Alex Sandro, Chiesa e Dybala. Contro il Torino non ci saranno Buffon, Demiral e Chiellini.

LAZIO

Ko Muriqi: l’attaccante kosovaro salterà la sfida contro lo Spezia. Recuperato Milinkovic-Savic.

MILAN

Lesione al bicipite femorale per Leao: l’attaccante rossonero alzerà bandiera bianca anche contro la Sampdoria. Possibile stop di diverse settimane. Fuori anche Ibrahimovic, Kjaer e Saelemaekers.

NAPOLI

Lussazione alla spalla per Osimhen, l’attaccante nigeriano difficilmente sarà a disposizione contro il Crotone.

PARMA

Ko Valenti, il giocatore farà ritorno in campo tra le metà e la fine di dicembre. Fuori anche Hernani per un problema a una costola. Fuori anche Gagliolo.

ROMA

Emergenza difesa: fuori Smalling e Mancini. Il centrale inglese resta in dubbio per la sfida contro il Sassuolo a causa di un problema al ginocchio. Out anche Pastore e Santon.

SAMPDORIA

Lesione al bicipite femorale per Keita Balde: l’ex Lazio potrebbe tornare a disposizione di Ranieri tra circa 10 giorni.

SASSUOLO

Allarme Caputo per De Zerbi: problemi all’adduttore per il centravanti del Sassuolo, quasi certa la sua assenza in vista della sfida contro la Roma. Out anche Defrel e Chiriches.

SPEZIA

Frattura al dito del piede per Bartolomei, tempi di recupero da valutare. Fuori anche Verde e Galabinov, quest’ultimo potrebbe far ritorno tra circa 10-15 giorni.

TORINO

Fuori Verdi e Baselli. Da valutare Millico e Murru.

UDINESE

Noie muscolari per Lasagna, salterà la sfida contro l’Atalanta.

VERONA

Lesioni muscolari per Lovato, Gunter, Faraoni e Favilli. Tempi di recupero da valutare. Fuori anche Lazovic, mentre Benassi continuerà le terapie per la lesione muscolare al polpaccio.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, il futuro non passa da Pirlo: tre colpi per il nuovo tecnico

Napoli, Gattuso: il rimpianto con Maradona e il viaggio in Brasile