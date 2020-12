Il Napoli sarebbe vicino ad un acquisto per il calciomercato di gennaio: da rivale, il centrocampista è ad un passo dagli azzurri

Primo acquisto in arrivo per il Napoli, almeno stando a quanto dichiarato dal giornalista di Sky Maurizio Compagnoni, telecronista ieri nella gara di Europa League contro l’Az Alkmaar. Proprio dagli olandesi Giuntoli sarebbe pronto a portare in Italia un nuovo colpo: si tratta di Teun Koopmeiners, 22 anni, centrocampista e capitano della squadra, protagonista in negativo ieri sera con il rigore parato da Ospina. Non sarà questo però a far cambiare idea il Napoli che avrebbe in pugno il calciatore.

Proprio Compagnoni intervenuto a Kiss Kiss Napoli ha parlato del giovane talento olandese: “So che è vicino al Napoli, anche se non si può dire che è fatta. I partenopei sono dacvanti a tutti nella trattativa anche se ci sono club importanti. Il Napoli però è in pole per la trattativa: gli azzurri, da quanto mi riferiscono, sono messi bene per l’acquisto di Koopmeiners”. Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Napoli, Koopmeiners: scheda e caratteristiche

Il Napoli quindi avrebbe in pugno Koopmeiners, 22 anni, nel giro anche della Nazionale olandese. Si tratta di un centrocampista centrale, la sua posizione ideale è davanti alla difesa, con un’ottima fisicità e una discreta tecnica. Bravo nel recupero del pallone, sfrutta alla perfezione il suo fisico nei contrasti ma non disdegna le incursioni in attacco: già cinque le reti in stagione in sedici partite.

Dalla tecnica pulita, mancino, è capace anche di far girare la squadra ed assumersi la responsabilità di impostare il gioco. Un profilo che nell’impostazione tattica di Gattuso andrebbe a giocarsi il posto con Bakayoko e Demme.

