E ora la domanda è ricorrente e se la pongono tutti, non solo i tifosi della Juventus, ma gli appassionati di calcio o semplicemente i curiosi: cosa rischia la società bianconera? Il caso Suarez con gli ultimi risvolti emersi suscita preoccupazione o ansia rispetto a quelle che saranno le conseguenze per la Juventus. Se i vertici dell’Università di Perugia sono stati sospesi per otto mesi, cosa accadrà al club bianconero? Cosa rischia, davvero, il club di Torino?

Caso Suarez: cosa rischia la Juventus

La norma del Codice di Giustizia sportiva che si occupa di tesseramenti è il comma 7 dell’articolo 32. Nella sua versione online, Panorama prova a soddisfare la curiosità di tutti: “Si va da sanzioni molto lievi come ammenda o inibizione di qualche mese a ipotesi molto estreme che possono arrivare anche a penalizzazioni, retrocessione, esclusione dal campionato o blocco del mercato per due finestre consecutive”.

Le ipotesi sono dunque varie e tutto dipenderà dai prossimi sviluppi, da quanto ancora emergerà e da come la Juventus proverà a difendersi. Il rischio estremo è ovviamente la retrocessione o l’esclusione dal campionato, ma anche il blocco del mercato sarebbe, nel caso, un grosso limitie che rischierebbe di condizionare i risultati sportivi del club bianconero.

Suarez e la Juve: cosa è successo?

Nel comunicato ufficiale della Procura della Repubblica di Perugia si legge: “I contenuti della prova erano stati preventivamente comunicati allo stesso calciatore, giungendo a predeterminare l’esito ed il punteggio d’esame, per corrispondere alle richieste che erano state avanzate dalla Juventus”. Questo il passaggio chiave che coinvolge direttamente il club bianconero. Aggiornamenti nelle prossime ore.

