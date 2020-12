DIRETTA Spezia-Lazio: segui la partita LIVE

Primo anticipo di Serie A in programma oggi alle 15, per la Lazio c’è la complicata trasferta ligure contro lo Spezia di Italiano.

La Lazio di Inzaghi, dopo il pareggio in Champions contro il Borussia Dortmund, ha bisogno di ritrovare fiducia anche in campionato. La sconfitta casalinga per mano dell’Udinese brucia ancora, e la sfida contro lo Spezia rappresenta la prima occasione di rivalsa. Di contro la squadra di Italiano ha incasellato tre risultati utili consecutivi, e dopo l’ultimo pareggio contro il Cagliari la sfida contro la Lazio è più che mai probante. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.