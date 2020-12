Calciomercato Juventus, concorrenza al City per una perla verdeoro

Il 22enne nazionale brasiliano Douglas Luiz sta incantando all’Aston Villa: la Juventus, attenta sul calciomercato, deve guardarsi dal City

Juventus molto attenta a rovistare il calciomercato per arricchire la rosa nei prossimi mesi. Il centrocampo è il reparto sul quale è impiegata maggiormente la concentrazione dei bianconeri. Diverse le piste seguite, alcune più difficile altre molto più praticabili.

Uno dei calciatori al centro dell’interesse della Juventus è Douglas Luiz, 22enne brasiliano che si sta mettendo in mostra nell’Aston Villa. Il mediano, che ha collezionato già due presenze con la selecao, è approdato in Inghilterra tre anni fa. Il suo viaggio dal Vasco da Gama in Europa ha fatto tappa al Manchester City, che un anno fa lo ha ceduto all’Aston Villa per circa 17 milioni di euro.

Calciomercato, Juventus fari puntati in Inghilterra: Pirlo deve guardarsi da Guardiola

L’interesse della Juventus per Douglas Luiz è stato riportato dal “Birmingham Mail”. I bianconeri lo stanno monitorando con attenzione. Con tutta probabilità però dovranno attendere il calciomercato estivo per sferrare l’attacco in quanto il centrocampista non possiede il passaporto comunitario e la Juventus in questo momento non ha slot liberi per ingaggiare un nuovo calciatore con questa condizione.

La base d’asta per Douglas Luiz dovrebbe essere intorno ai 30 milioni ma la dirigenza juventina dovrà stare attenta al Manchester City di Pep Guardiola, che al momento della sua cessione si è garantita la possibilità del riacquisto del calciatore brasiliano per 28 milioni di euro.

