Lotto e Superenalotto, ecco le estrazioni di oggi, sabato 5 dicembre 2020 con i numeri vincenti dei concorsi.

Ecco i numeri estratti per il concorso del Lotto di sabato 5 dicembre 2020. Estrazioni in ritardo rispetto alle abitudini. A causa delle nuove norme anti-covid, infatti, Lottomatica ha comunicato che la comunicazione avverrà intorno alle 21:40, in quanto è stato deciso di effettuare tutte le estrazioni in un’unica sede, quella di Roma (non più, quindi, anche a Milano e Napoli).

Superenalotto, estrazione di sabato 5 dicembre 2020

Combinazione vincente:



Jolly:

Superstar:

Estrazione 10eLotto di sabato 5 dicembre 2020

Numero Oro:

Doppio Oro:

I 5 simboli di Simbolotto di sabato sabato 5 dicembre 2020

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Melissa Satta incontenibile, il cambio di look è sconvolgente

Wanda Nara rinforza i glutei: posa hot e followers scatenati