Wanda Nara rinforza i glutei: posa hot e followers scatenati

Wanda Nara si tiene in forma. Sui social pubblica uno scatto dalle venature hot: glutei in bella mostra, me è tutto allenamento “elettronico”.

In tempi di quarantena sono in tanti che provano a tenersi in forma pur restando a casa. L’esercizio fisico è l’essenza del benessere, e cosi anche tra le mura domestiche si cerca in tutti i modi di tenere allenato il proprio fisico.

Lo sforzo alla base di tutto, ma negli anni sono stati sviluppati anche tantissimi strumenti che consentono di lavorare sui muscoli eseguendo il minimo sforzo.

Macchinari che agiscono in ogni parte del corpo: dagli addominali, passando per le braccia, le gambe ma anche i glutei. E proprio cosi che anche tante influencer riescono a mostrarsi toniche nonostante la sedentarietà costretta dal momento.

Wanda Nara, allenamento senza sforzo

Una di quelle che su Instagram tiene costantemente aggiornati i propri followers sulla propria condizione fisica è proprio Wanda Nara. Un corpo tonico e fresco, nonostante le 5 gravidanze che la donna argentina ha affrontato nel corso degli anni.

L’esercizio fisico, come detto, ma anche l’utilizzo di qualche “supporto” utile per evitare di stare sempre a sudare. Non uscire di casa è uno leitmotiv di questo 2020, ed allora anche Wanda Nara si allinea al periodo.

Come mostrato sui social, infatti, la bella modella argentina si tiene in forma anche grazie agli elettrostimolatori della BOSS Recovery, casa specializzata proprio nella produzione di strumenti atti a tenere sempre tonico il fisico.

Una posa, quella della Nara, che ha mandato in visibilio i suoi followers: posizione hot, nel mostrare proprio i glutei attaccati a due elettrostimolatori. Il lato B, insomma, è il punto sul quale si sta concentrando Wanda. Con risultati, va detto, estremamente eccellenti.

