Napoli, Osimhen ancora infortunato: spunta una clamorosa ipotesi

Osimhen alla quinta assenza di fila, responsabile la Nigeria? Si spera nel recupero per la gara contro la Sampdoria. Il Napoli potrebbe affidarsi a Petagna a Crotone.

Victor Osimhen salterà la quinta partita consecutiva con il Napoli. Il centravanti nigeriano non ci sarà neppure in questo fine settimane a Crotone, dopo aver saltato già due partite di Europa League e due di Serie A.

L’infortunio patito alla spalla da Osimhen, è parso subito non di poco conto e il Napoli di Gattuso ha immediatamente provato soluzioni diverse in attacco. Nel gioco azzurro, però, il centravanti nigeriano manca tanto.

Non è un caso se, Roma a parte, i partenopei abbiano avuto un andamento altalenante in queste partite senza mister 40 milioni. La vetta si è allontanata e in Europa ancora non è giunta la certezza matematica della salvezza.

Infortunio Osimhen, si allungano i tempi di recupero. Colpa dello staff nigeriano?

In casa Napoli, la speranza è di poter avere nuovamente a disposizione Osimhen per la partita della prossima settimana con la Sampdoria. Nel frattempo dovrebbe giocare Petagna. Obiettivo alla portata ma non così semplice da realizzare.

Cosa è successo, però, veramente all’attaccante azzurro? L’infortunio alla spalla patito in Nazionale, lo ha lasciato ai box nelle ultime gare, ma proprio quando tutto sembrava essere tornato al proprio posto, ecco la doccia fredda di un nuovo stop.

Tuttosport rivela quella che sarebbe un’inquietante verità su Osimhen. Il numero 9, infatti, avrebbe risolto i problemi iniziali, ma, secondo quanto riporta il quotidiano torinese, non sarebbe ancora pronto a causa di una manovra rischiosa applicatagli dallo staff nigeriano.

In sostanza, il vero problema del giocatore del Napoli, ad oggi, non è più quello iniziale, ma un altro derivato dal tentativo di rimetterlo in piedi dei sanitari africani. Nel tentativo di ridurre la lussazione alla spalla, pare si sia arrivati a far infiammare il tendine del braccio.

