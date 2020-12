DIRETTA Verona-Cagliari: segui la partita LIVE

Al 12.30 in programma il lunch match di Serie A, di fronte Verona e Cagliari per una sfida che mette in palio tre punti già importanti.

Tra Verona e Cagliari una sfida da metà classifica che può rappresentare tanto anche per il prosieguo della stagione. Gli scaligeri arrivano dalla vittoria importante contro l’Atalanta di Gasperini, e proveranno a ripetersi anche tra le mura amiche. la squadra sarda, di contro, non vince da due partite anche se piccoli segnali di ripresa ci sono stati nell’ultimo pareggio contro lo Spezia, arrivato dopo la sconfitta con la Juventus. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.