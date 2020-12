Juventus, un big del Barcellona salta la sfida di Champions

La Juventus che martedì affronterà il Barcellona non si troverà di fronte Dembelé: ennesimo infortunio comunicato dal club catalano

Non solo la sconfitta per il Barcellona contro il Cadice che allontana ancor di più la vetta della Liga in campionato: anche la necessità di registrare l’ennesimo infortunio per Dembelé che salterà il match con la Juventus.

Non ci sarà martedì il francese che, come espresso in un tweet del club catalano soffre di un’elongazione alla coscia destra: un infortunio non particolarmente grave ma che impedirà al transalpino di rispondere alla convocazione