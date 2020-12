Messi al Psg? Arriva’ l’annuncio di Leonardo (che fa sognare i tifosi)

Il direttore sportivo del Psg, Leonardo, ha commentato a Canal + le voci sul possibile acquisto di Messi da parte del club parigini

Leo Messi, stavolta, non farà scherzi. Non finirà tutto a baci e abbracci di circostanza come la scorsa estate. Andrà via dal Barcellona, la Pulce, dopo aver vinto tutto e riscritto la storia col club blaugrana. Ma siamo ad un punto di non ritorno anche per le voci già trapelate e l’eco mediatica della faccenda. Il Barcellona non può più sostenere le richieste di Messi che, a sua volta, già mesi fa aveva espresso la sua volontà di cambiare aria.

Messi al Paris Saint-Germain? L’annuncio di Leonardo

Spontanea sorge una domanda: dove andrà l’argentino? Una delle squadre che potrebbe acquistarlo, soddisfacendo le sue richieste di ingaggio, è il Paris Saint-Germain. Ne ha parlato, di questo sogno, Leonardo. Il direttore sportivo dei parigini, intervenuto a Canal +, ha detto: “Messi è un giocatore del Barcellona e va rispettato. Quando gli altri parlano dei nostri calciatori, non siamo contenti. Non è il momento di parlarne”. Parole diplomatiche, per Leonardo, che non avrebbe potuto dire cose diverse. Per due motivi: sia per non far illudere i propri tifosi (che comunque sognano in grande), sia per non esporsi troppo. Una cosa è certa: se Messi andrà via, come sembra, il Psg non resterà a guardare.

