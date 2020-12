Brutte notizie dall’infermeria per Fonseca, infortunio per Lorenzo Pellegrini. Nelle prossime ore sono attese ulteriori novità.

Dopo la sfida contro il Sassuolo ci sono state tante polemiche da parte di Paulo Fonseca nei confronti dell’arbitro. Una partita che – a detta del tecnico – la Roma avrebbe sicuramente meritato di vincere.

Eppure il risultato finale si è attestato sullo 0-0, bottino amaro soprattutto per quella che secondo Fonseca è stata una direzione estremamente discutibile da parte di Maresca.

Oltre al risultato beffardo e le polemiche per l’arbitraggio, dall’immediato post partita arrivano notizie poco confortanti per l’allenatore dei giallorossi.

LEGGI ANCHE >>> Milan, Hauge e quel destino alla Ilicic

Pellegrini va KO

Nel finale di partita, esattamente all’83’ minuto, Lorenzo Pellegrini è stato costretto ad uscire dal campo a causa di un infortunio arrivato dopo uno scontro di gioco con Obiang.

Nell’immediato post partita arrivano le prime notizie proprio riguardo le condizioni del giocatore giallorosso: Pellegrini, infatti, avrebbe subito un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra.

Di sicuro non una bella notizia per Fonseca, ma nelle prossime ore ovviamente si avranno ulteriori novità riguardo le condizioni di uno di quelli che rappresenta un pilastro per lo schema tattico della Roma.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Roma-Sassuolo 0-0: Fonseca si scaglia contro Maresca, giallorossi furiosi

Calciomercato Inter, svelato un nuovo nome per l’attacco