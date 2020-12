Roma-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Dzeko con Pedro e Mkhitaryan

Roma-Sassuolo, Dzeko con Pedro e Mkhitaryan per Fonseca che deve fare ancora a meno di Smalling. Per De Zerbi non c’è Caputo

Arrivano le formazioni ufficiali di Roma-Sassuolo, uno dei match più attesi di questa decima giornata. Entrambe le squadre arrivano da sconfitte pesanti, rispettivamente contro Napoli ed Inter e sono alla ricerca del riscatto per rilanciare le proprie ambizioni di classifica.

Fonseca ha due assenze molto importanti, quella di Smalling e quella di Veretout, ma conferma modulo e principi, con il consolidato 3-4-2-1. Questi gli uomini scelti: Mirante – Ibanez, Cristante, Kumbulla – Karsdorp, Pellegrini, Villar, Spinazzola – Pedro, Mkhitaryan – Dzeko.

Assenze importanti per De Zerbi: out Caputo e Chiriches

Questo, invece, l’undici scelto da Roberto De Zerbi che conferma il 4-2-3-1: Pegolo; Ayhan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Lopez, Boga; Djuricic. Spiccano le assenze di Caputo e Chiriches, con il baby Raspadori che parte dalla panchina.

