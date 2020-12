Calciomercato, Juventus su Lukaku: in Inghilterra giocano di ‘fantasia’

La Juventus sarebbe ancora interessata a Romelu Lukaku, vicino ai bianconeri prima del trasferimento all’Inter

Un’idea destinata a rimanere tale. Bella e impossibile l’ipotesi lanciata in Inghilterra sull’interesse della Juventus per Romelu Lukaku. Ne parla la versione inglese di ’90min.com’, spiegando come i bianconeri siano ancora interessati al bomber belga, sul quale ci sarebbero anche squadre della Premier League.

Il pensiero corre al Manchester City che a giugno dovrà trovare un attaccante per sostituire Aguero, ma anche a quello che è successo due estati fa: Lukaku aveva praticamente già indosso la maglia della Juventus, accordo trovato con il Manchester United con Dybala che avrebbe fatto il viaggio inverno. La Joya poi non trovò l’accordo con i Red Devils e sfumò tutto: Lukaku finì all’Inter ed oggi sembrano tutti contenti, tutti tranne Dybala. Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, l’Inter blinda Lukaku: il belga vuole solo i nerazzurri

Ad oggi un attaccante servirebbe ai bianconeri, ma certo vicino al nome di Lukaku compare la voce “impossibile”. Perché il contratto con l’Inter durerà fino al 2024, perché i nerazzurri non hanno alcun motivo di cedere il loro uomo di riferimento alla rivale di sempre e perché economicamente la Juventus partirebbe dietro al City che potrebbe far arrivare un’offerta oltre i cento milioni a Suning.

Inoltre, l’Inter lavora anche al rinnovo di contratto di Lukaku che non ha alcuna intenzione di lasciare Milano. In nerazzurro l’attaccante ha ritrovato gol e sorrisi dopo un periodo non facile a Manchester. Oggi è il leader indiscusso della squadra di Conte in campo e fuori: le vie del mercato sono infinite, ma vederlo in bianconero, ad oggi, è fantamercato.

