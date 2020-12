Juventus, in Premier tutti vogliono Dybala: gli aggiornamenti

Il futuro di Dybala è sempre più avvolto dal mistero: dalla Premier in tante sarebbero pronte a fiondarsi sul talento argentino.

Eppure ci eravamo tanto amati. C’è già chi comincia a vedere il futuro di Paulo Dybala ben lontano da Torino, nonostante gli annunci fatti dalle parti (l’ultimo di Paratici qualche settimana fa) di un prosieguo dell’avventura insieme.

La realtà è che l’attaccante argentino sembra sempre più ai margini del nuovo progetto targato Andrea Pirlo, ma è soprattutto quella che è la condizione psicologica del giocatore che appare particolarmente instabile.

Un Dybala spesso fuori dal gioco, che non riesce ad imporsi in campo ed anche nei numeri non ricorda minimamente il talento cristallino che in molti fino a poco tempo fa erano pronti ad eleggere come nuovo Del Piero.

LEGGI ANCHE >>> Immobile è inamovibile, Inzaghi lancia l’allarme

Gli interessi dalla Premier

Già qualche mese fa l’addio di Dybala sembrava potesse concretizzarsi. Tante le squadre che si sono avvicinate all’attaccante juventino, senza riuscire però a scalfire quell’amore viscerale per la maglia bianconera.

Le cose, però, sono cambiate. I club che in passato hanno sondati il terreno, sembrano pronti a tornare alla carica per accaparrarsi le prestazione dell’argentino. Per Paulo, va detto, sarebbe un duro colpo lasciare Torino (ha comprato recentemente casa), ma la situazione resta complessa.

Diversi club (soprattutto dalla Premier League) sarebbero entrati in contatto con l’entourage dell’argentino, proprio per capire l’umore e la disponibilità di Dybala a cambiare aria nel breve termine.

Manchester United , Liverpool , Chelsea, Tottenham, Manchester City e Arsenal sono le squadre che si sono avvicendate nel chiedere informazioni, per capire quanto il 2021 potrebbe essere l’anno buono per il cambio di maglia.

C’è, poi, anche qualche segnale dalla Francia, dove il Paris Saint Germain sta cercando il sostituto di Mbappè in vista di una possibile partenza del campione ex Monaco.

Numeri impietosi

Il momento di Dybala è chiaro e lampante, soprattutto in quelli che sono i numeri (miseri) raccolti dall’argentino fino a questo momento.

Dybala infatti ha collezionato quest’anno 10 presenze tra campionato e Champions, ma soltanto in 6 di queste è partito dall’inizio.

Un solo gol realizzato in Europa (quello contro il Ferencváros) ed ancora a secco in campionato. Un cammino estremamente negativo, che anche in casa Juventus sta portando a delle considerazioni.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Roma-Sassuolo 0-0: Fonseca si scaglia contro Maresca, giallorossi furiosi

Pirlo può migliorare, ma ha la Juventus più scarsa degli ultimi anni