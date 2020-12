UFFICIALE – Balotelli, l’ultima occasione si chiama Monza: ecco l’annuncio

Mario Balotelli torna in campo. La nuova avventura per l’attaccante ex Milan stavolta si chiama Monza, ma sarà la sua ultima occasione.

Era nell’aria già da qualche giorno, ma adesso è diventata una notizia di fatto ufficiale. Mario Balotelli è un nuovo giocatore del Monza. Un’avventura, quella per l’attaccante italiano, che lo porta nei meandri della Serie B, dove super Mario proverà a ripartire.

Di fatto una nuova occasione, probabilmente l’ultima, che vedrà l’ex Milan nuovamente protagonista, anche se ben lontano dai piani alti del calcio. Un modo per mettersi in gioco, e dimostrare di poter ancora dare tanto.

Le ultime uscite di Balotelli, va detto, sono state per la maggiore in ambito televisivo, con la partecipazione del fratello Enock alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Tanta tv ma poco campo, dopo la fine dell’esperienza con il Brescia.

Balotelli, scatti ed ufficialità

E cosi proprio il Monza, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato l’arrivo di Balotelli nel club di Silvio Berlusconi. Le foto di rito, che vedono proprio Mario protagonista, hanno già scatenato i social per un ritorno molto atteso.

Quella del Monza rappresenta per Balotelli un’ultima occasione: lo ha specificato a chiare lettere lo stesso Adriano Galliani negli scorsi giorni. Un treno, l’ennesimo, che darà all’attaccante la possibilità nuovamente di rifarsi. Dopo questa, però, la stazione non vedrà arriverà altri convogli pronti ad accogliere Balotelli.