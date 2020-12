A poche ore dall’eterna sfida tra Messi e Cristiano Ronaldo, abbiamo chiesto ai nostri lettori tramite sondaggio chi è il più forte

Non ci aspettavamo un risultato simile, siamo sorpresi: per i nostri lettori, Messi è quattro volte più forte di Cristiano Ronaldo. A leggere i risultati del sondaggio social, tra i due non c’è mai stata rivalità. Eppure da anni si contendono la palma di giocatore più forte al mondo. Così simili e così diversi, eternamente vincenti. In questi anni si sono divisi Champions League e Palloni d’Oro e questa sera torneranno a sfidarsi ancora una volta con Barcellona-Juventus gara copertina dell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League.

Chi è più forte tra Messi e Ronaldo

Abbiamo pubblicato su Twitter un sondaggio chiedendo ai nostri lettori il loro umile parere: chi è più forte? Il risultato ci ha sorpreso: per l’80,6% di voi, Messi è più forte. Ronaldo è stato votato dal 19,4%, una netta minoranza. Vittoria schiacciante da parte della Pulce, il giocatore che, per caratteristiche, più di tutti, in questi anni, si è avvicinato a Maradona.

Ronaldo è diverso: è lavoro, studio, potenza, applicazione. Non è un dribblomane ma un divoratore di reti e statistiche. Il portoghese segna in ogni modo possibile, di testa, col destro, di sinistro, in rovesciata. Ha fatto gol stupendi e ora si sta confermando anche alla Juventus.