Donnarumma non rinnova? Raiola ‘spaventa’ il Milan

Gigio Donnarumma non ha ancora rinnovato il suo contratto col Milan che scadrà nel 2021: ne ha parlato, della questione, il suo agente Raiola

Mino Raiola spaventa il Milan. Le sue dichiarazioni sul rinnovo di Donnarumma sono chiare, lasciano intendere che non sarà semplice raggiungere un accordo per il rinnovo di contratto. L’attuale scadenza è fissata per il 2021 e Donnarumma, anni 21, ha tanti estimatori, in Italia e – soprattutto – all’estero. Raiola parte da questa considerazione: “Al momento è del Milan, poi si vedrà. Di sicuro c’è solo che Gigio non è più quello di quattro anni fa e sono in tanti a informarsi su di lui. Però mi fermo qui. Non voglio che diventi un rinnovo mediatico come in passato”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Raiola spaventa il Milan sul futuro di Donnarumma

Parole chiare quelle di Raiola, che vorrà ottenere il massimo, dal punto di vista economico, per il rinnovo del suo assistito. Donnarumma ha un contratto col Milan che scadrà nel giugno del 2021, ciò significa che presto il portiere potrebbe accordarsi a zero con qualsiasi società. Il Milan vuole scongiurare questo rischio e da mesi sta trattando per il prolungamento di contratto.

LEGGI ANCHE >>> Pogba alla Juve: Raiola fa sognare i tifosi bianconeri

Non è facile trattare con Raiola, soprattutto ora che Donnarumma ha messo da parte gli errori tecnici del passato ed è diventato un portiere affidabile, prossimo titolare agli Europei con l’Italia di Mancini e, attualmente, numero uno della squadra prima in classifica in Serie A.