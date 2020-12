Roma-Sassuolo, arriva la decisione di Rizzoli su Maresca

Nicola Rizzoli sarebbe rimasto particolarmente deluso dalla condotta di gara di Roma-Sassuolo da parte dell’arbitro Maresca. Per l’arbitro pronto un turno di stop

Come evidenziato dall’odierna edizione del Corriere dello Sport, Nicola Rizzoli sarebbe rimasto particolarmente deluso dalla direzione di gara di Roma-Sassuolo da parte dell’arbitro Maresca. Una condotta di casa spocchiosa e con atteggiamenti di superiorità, aspetti che avrebbero urtato il dirigente arbitrale, pronto a consegnare un turno di stop al direttore di gara.

Un turno di stop per poi ripartire nel ruolo di quarto uomo. Su Maresca pesano alcuni errori e interpretazioni di gara e del Var.

Roma-Sassuolo, l’arbitro Maresca verso un turno di stop

Come rivela il quotidiano romano, Maresca non sarebbe nuovo a simili atteggiamenti e a una condotta di gara da protagonista. Aspetti che, come detto, hanno fatto infuriare Rizzoli, il quale sarebbe pronto a stoppare per un turno il direttore di gara.

Decisioni piuttosto discutibile che, come evidenziato nei giorni scorsi, hanno spinto Fonseca a una reazione decisamente sopra le righe, atteggiamento inconsueto per il tecnico giallorosso. Nelle prossime ore sono attese novità e potenziali conferme sul provvedimento di Rizzoli nei confronti dell’arbitro Maresca.