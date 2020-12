Bologna, Skorupski infortunato: frattura al dito per il portiere di Mihajlovic

Si allunga la lista degli infortunati al Bologna: Skorupski frattura al quarto dito della mano sinistra per l’estremo difensore di Mihajlovic

“Durante l’allenamento di oggi Lukasz Skorupski ha riportato la frattura composta della falange prossimale del quarto dito della mano sinistra”: questo il comunicato che si legge sul portale ufficiale del Bologna emesso dopo la sessione di allenamento della truppa a disposizione di Sinisa Mihajlovic.

Saranno da valutare nei prossimi giorni le condizioni dell’estremo difensore polacco. Per la gara contro la Roma, prossimo match che attende il Bologna domenica 13 dicembre (alle ore 15) si scalda Angelo Da Costa, 37enne brasiliano, sceso in campo in stagione solo in Coppa Italia, con due partite giocate e quattro gol subiti.

Le altre spine di Sinisa

Ci sono tanti ko nel Bologna ai quali Mihajlovic sta facendo fronte. Si parte da Denswil e Dijks (il cui ritorno sembra esser fissato per il prossimo febbraio). Poi, c’è Orsolini che potrebbe provare a rientrare prima della breve sosta natalizia o farlo subito dopo, recuperando dall’infortunio al bicipite femorale, mentre per Skov Olsen e Santander i tempi sono più lunghi e portano ai primi mesi del 2021

I tempi per ritrovare una rosa al completo sono, per il tecnico serbo, molto lunghi: un’integrazione della rosa a gennaio da parte della società con innesti sul mercato potrebbe esser importante per tenere la competitività del Bologna ai livelli visti in questa prima parte di stagione.