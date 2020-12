Il Napoli alle 18:55 affronta la Real Sociedad in una gara decisiva per la qualificazione ai sedicesimi di Europa League, basterà non perdere agli azzurri ma con una vittoria i ragazzi di Gattuso s’assicurerebbero il primo posto nel girone senza pensare a ciò che accadrà in Rijeka-Az Alkmaar.

Gattuso stamane ha perso due azzurri: Elseid Hysaj e Amir Rrahmani, che erano pronti a tornare tra i convocati dopo la guarigione dal Covid-19.

Per la trasferta di Crotone l’esterno albanese e il difensore kosovaro non erano stati aggregati per consentirgli di lavorare a Castel Volturno e ritrovare la migliore condizione atletica.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Hysaj e Rrahmani si sono “ripositivizzati”

Il Napoli ieri si è sottoposto ai consueti tamponi predisposti dalla Uefa alla vigilia delle gare delle coppe europee, in questo ciclo tutto il gruppo-squadra è risultato negativo al Covid-19 eccetto proprio Hysaj e Rrahmani che si sono “ripositivizzati”. Il Napoli l’ha comunicato sul suo profilo ufficiale su Twitter:

📌 | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra, ad eccezione di Amir Rrahamani ed Elseid Hysaj che si sono ripositivizzati e andranno immediatamente in isolamento domicialire in attese di un nuovo tampone. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 10, 2020

Non è il primo caso di esiti diversi a distanza di poco tempo: basta ricordare Prandelli che recentemente si è rivelato un “falso positivo” o i casi di Hakimi, Brozovic e Gagliardini all’Inter.

LEGGI ANCHE>>> La risposta a sorpresa di Gattuso sul rinnovo col Napoli

I giocatori non vivranno la vigilia in ritiro al Britannique, torneranno in isolamento domiciliare, poi altri tamponi nei prossimi giorni potranno certificare le loro condizioni.

La certezza è che il recupero rallenta, un problema in più per Gattuso soprattutto nel caso di Hysaj che rappresenta un’alternativa preziosa nelle rotazioni su entrambe le corsie.