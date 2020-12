Klopp spara a zero sulla Var: “Non è stata pensata nel modo giusto”

L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp insoddisfatto della Var. Le misure fin qui introdotte non hanno convinto il tedesco

Jurgen Klopp spara a zero sulla Var. L’allenatore del Liverpool in conferenza stampa ha espresso seri dubbi a riguardo del supporto agli arbitri offerto da questo nuovo strumento.

Non è la prima volta che sono sollevate delle perplessità sul modo in cui la Var è utilizzata. A esprimersi in maniera tranciante però questa volta è stato l’allenatore tedesco che spesso ha fatto riflessioni abbastanza condivisibili pure sui tempi più spinosi.

Klopp: “Deluso dalla Var, andrebbero introdotti soltanto dei miglioramenti”

Tendenzialmente, Klopp ha detto di essere stato a favore della Var quando è stata introdotto. Il suo giudizio però è cambiato con il tempo, probabilmente condizionato dagli episodi che hanno lasciato più di qualche dubbio: “All’inizio – ha detto il tecnico dei Reds – ero favorevole alla Var perché pensavo fosse una buona cosa per avere decisioni giuste ma adesso ho dei seri dubbi. Perché credo che non sia stato pensato nel modo corretto, non so quanto tempo ci vorrà per avere decisioni giuste. Questo non so se influirà negativamente sul calcio, uno sport che amavamo tutti”.

Il tecnico Jurgen Klopp ha poi chiesto agli operatori dell’informazione presenti di prendere posizione sull’argomento, sottolineando il fatto che il suo pensiero non è necessariamente vero: “Sarebbe bello se anche i giornalisti prendessero decisione senza limitarsi soltanto alle nostre valutazioni. Il mio è un discorso generale, non influenzato dagli episodi che ci sono capitati. Potrei sbagliarmi. Non è detto che ciò che io dica sia necessariamente corretto. Forse però alcune cose funzionavano meglio prima. I cambiamenti sono validi soltanto se portano a qualcosa di buono”.