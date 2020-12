Milan, ascolta Krol: “Depay perfetto, diverso da Ibra: può giocare con lui”

Ruud Krol, grande ex Ajax e Napoli, consiglia al Milan: “Depay farebbe comodo, è un giocatore diverso da Ibra, possono coesistere”

Durante il suo intervento a Taca La Marca, Ruud Krol una delle bandiere storiche dell’Ajax e della nazionale orange, si è espresso anche sulla possibilità di far fare un ulteriore salto di qualità alla fase offensiva del Milan, consigliando Memphis Depay. “Depay è un davvero buon giocatore. Sarebbe comodo per il Milan. Ibrahimovic è un altro giocatore, ma può giocare con lui”.

Depay è ancora in scadenza di contratto con il Lione: noto l’interesse del Barcellona che vorrebbe metterlo a disposizione del suo connazionale, il tecnico blaugrana Koeman. Il calciatore gestito dall’agenzia SEG, continua a rifiutare ogni rinnovo ed il patron del Lione, il vulcanico Aulas, sarà costretto a cederlo nella prossima sessione per non perderlo a parametro zero.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

L’opportunità rappresentata dall’olandese

Il Barcellona, arrivato secondo nel girone di Champions alle spalle della Juventus, potrebbe avere più di una difficoltà a reggere in un’eventuale asta a gennaio per l’attaccante olandese. Le elezioni possono, inoltre, bloccare ogni trattativa se verranno designati altri prestigiosi obiettivi, come può essere il ritorno di Neymar in Catalogna.

LEGGI ANCHE >>> Pogba-Juve, Solskjaer gela Raiola: “Paul come gli altri, nessuna influenza”

Depay, però, non ha smesso di far bene, come ricordano anche i tifosi della stessa Juventus in un doppio confronto che costò la final eight della scorsa Champions.

In campionato, infatti, l’olandese ha già segnato 6 gol e servito 4 assist, con il Lione, allenato dall’ex tecnico della Roma Rudi Garcia, che vive un momento d’oro, al terzo posto in classifica, ma a sole due lunghezze dal Psg.