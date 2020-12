Vinicius: il bomber che segna per il Napoli senza mai giocarci

Carlos Vinicius, transitato al Napoli senza mai debuttare, continua a segnare per gli azzurri anche con la maglia del Tottenham

Acquistato senza mai scendere in campo, Carlos Vinicius continua a fare gol per il Napoli. Storia particolare quella dell’attaccante brasiliano, un acquisto indovinato sicuramente dal punto di vista economico per Giuntoli, ma non solo. Il suo arrivo in azzurro è datato 2018, acquistato dal Rio Ave: con i partenopei però non giocherà che qualche spezzone di amichevole, poi di nuovo ceduto in prestito al Monaco. Nell’estate del 2019 la cessione definitiva al Benfica per 17 milioni di euro. Con i lusitani si mette in mostra e il Tottenham lo acquista per oltre 40 milioni di euro. Lui, a 25 anni, non ‘dimentica’ il Napoli e anche ieri nella gara contro l’Anversa ha segnato per gli azzurri.

Napoli, Vinicius ‘cancella’ il pericolo Tottenham

Già perché il gol di Vinicius contro i belgi ha fatto esultare anche il Napoli. Il motivo è semplice: senza il successo di ieri sera, il Tottenham sarebbe finito al secondo posto in classifica nel girone di Europa League. Gli Spurs sarebbero così diventati il vero pericolo nel sorteggio dei sedicesimi di finale.

Invece Vinicius ha sbloccato un match difficle al 57′ (dopo è arrivato anche il raddoppio di Lo Celso) e consegnato un sorteggio più morbido agli azzurri. Con il Tottenham primo, lunedì gli azzurri (come Milan e Roma) avranno un accoppiamento ‘morbido’ con pochi rischi: uno è proprio il Benfica, l’ex squadra di Vinicius. L’attaccante che, senza mai scendere in campo con il Napoli, è stato capace di regalare soldi e gol ai partenopei.