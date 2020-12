Atalanta, ancora guai: Gasperini annuncia due big out

Gasperini senza pace, Atalanta senza Pasalic e Ilicic contro la Fiorentina. La speranza è di recuperare il croato e lo sloveno contro la Juventus nell’infrasettimanale

Atalanta agli ottavi di finale di Champions, ma mister Gasperini continua ad avere qualche problema di troppo. Dopo la grana Gomez nella massima competizione europea, ecco ritornare lo spettro degli infortuni per i bergamaschi.

La Dea, infatti, contro la Fiorentina, in una partita da vincere ad ogni costo per rilanciarsi in campionato, dovrà fare a meno di Pasalic e Ilicic. Ad annunciarlo, lo stesso allenatore nella conferenza stampa della vigilia.

L’ex rossonero non sta ancora bene, ma ci sono possibilità che Gasperini possa riaverlo contro la Juventus. Stesso discorso per il trequartista sloveno dell’Atalanta, il quale dovrebbe riprendersi dal mal di gola che ne lo costringerà al forfait con i viola.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Piove sul bagnato in casa Atalanta, Gasperini deve fare ancora a meno anche di Caldara e Miranchuk

Per quanto concerne Caldara, l’Atalanta dovrà farne a meno per altri 20 giorni. Gasperini pronto, a questo punto, a riabbracciare il difensore ex Juventus e Milan, dopo le festività natalizie.

LEGGI ANCHE >>> L’ipotesi clamorosa sul futuro di Ilicic all’Atalanta

Mancherà anche Miranchuk. Il giocatore russo, dopo aver fatto vedere qualche saggio delle sue potenzialità, si è dovuto fermare a causa del Covid. Il suo agente dice che adesso il suo assistito sta meglio e sarà presto nuovamente a disposizione del Gasp e dell’Atalanta.