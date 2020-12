Diletta Leotta mille pose sul suo letto, non adatto ai deboli di cuore

Diletta Leotta si mostra quasi senza veli, le pose in camera da letto hanno mandato i visibilio i followers.

Sui social si avvicina il Natale, e sono tante le idee regalo alle quali ci si affida per far contento un amico, il partner o un membro della famiglia. I social, così, diventano vere e proprie vetrine per cercare i doni da acquistare.

Le influecer, ovviamente, di questi tempi diventano indossatrici vere e proprie, riservando ai proprio followers consigli su cosa regalare. C’è poi chi ama consigliare mostrando anche un po’ di sé, senza filtri.

Diletta Leotta, ad esempio, è uno dei volti noti tra mondo dello spettacolo e giornalismo, ma soprattutto influencer. La bella siciliana riesce ad incarnare a pieno, però, anche il marketing attraverso i social.

Diletta, semi nuda sul letto

La Leotta ha un fisico statuario, che lei mostra senza troppi filtri. Sono migliaia i fans che ogni giorno restano incantati dalla bellezza di Diletta, soprattutto quando le sue forme diventano oggetto di discussione.

Le ultime immagini delle Leotta sono, forse ancor più del solito, tremendamente mozzafiato, e la ritraggono in una situazione particolare. Diletta è distesa su un letto, pigiama che lascia poco spazio all’immaginazione.

Pose tutte diverse, la giornalista siciliana è alle prese con la promozione di Febal Casa, che si occupa di arredamento per la casa. Nella fattispecie, la Leotta sta tastando con il proprio corpo la comodità di una stanza da letto.

E cosi i followers si sono già scatenati sui social, con le immagini che stanno già facendo il giro del web. Diletta sorprende sempre, anche tra le mura domestiche. Ed il consiglio per un bel regalo di Natale è bello che fatto.