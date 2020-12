Oggi in programma il sorteggio degli ottavi di Champions League: Juventus, Lazio e Atalanta scopriranno le loro avversarie

E’ il giorno del sorteggio di Champions League: oggi le italiane rimaste in corsa (Juventus, Lazio e Atalanta) conosceranno le loro avversarie negli ottavi di finale. Le tre squadre si presentano all’urna di Nyon con ambizioni e pericoli diversi: dopo aver superato il Barcellona, chiudendo in testa il girone, la squadra di Pirlo si avvia verso un abbinamento ‘semplice’, anche se qualche insidia non manca.

Discorso completamente diverso per Atalanta e Lazio: Gasperini e Inzaghi si ritroveranno davanti una delle big della competizione e a febbraio e marzo saranno chiamate all’impresa per andare avanti. L’appuntamento è alle 12 a Nyon quando saranno estratte le palline per gli otto abbinamenti tra le prime sedici squadre d’Europa.

Sorteggio Champions League, regolamento e fasce

Il regolamento per il sorteggio di Champions League è molto semplice: le 8 squadre classificate prime nella fase a gironi incontreranno le 8 compagini finite al secondo posto. Tra i paletti di accoppiamenti anche l’impossibilità di incontrarsi per squadre dello stesso paese.

Queste le due fasce in cui saranno suddivise le sedici squadre ammesse agli ottavi di finale di Champions:

TESTE DI SERIE: Bayern, Chelsea, Dortmund, Juventus, Liverpool, Manchester City, Psg e Real Madrid

SECONDE: Barcellona, Lazio, Lipsia, Porto, Siviglia, Atalanta, Borussia Moenchengladbach e Atletico Madrid

Per la Juve quindi il vero pericolo è rappresentato dall’Atletico Madrid, ma anche il Lipsia sarebbe da evitare. Lazio e Atalanta sperano di evitare il Bayern Monaco campione, ma comunque sono destinate ad un accoppiamento da brividi: sulla carta Chelsea e Dortmund (non può incrociare la Lazio) le teste di serie più ‘abbordabili’.

SerieANews.com seguirà in diretta il sorteggio Champions a partire dalle ore 12