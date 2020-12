Infortunio Neymar, perché Juventus e Inter sperano non sia grave

Brutto infortunio per Neymar in Psg-Lione: il brasiliano è uscito in lacrime ed ora (anche) Juventus ed Inter sperano che non sia grave

Il Psg trattiene il fiato per capire l’entità dell’infortunio di Neymar. Le immagini lasciano spazio ai pensieri più tristi: l’intervento a forbice con la caviglia del brasiliano che rimane in mezzo alle gambe dell’avversario, l’urlo di dolore, le lacrime all’uscita dal campo. Il club parigino teme un lungo stop per l’attaccante che già in passato è stato vittima di gravi infortuni: dovessero essere confermate le più sensazioni lasciate dalle immagini, Neymar potrebbe stare fuori dai giochi a lungo e questo aprirebbe un problema nel Psg che già deve fare i conti con un Icardi mai al meglio della condizione.

Gennaio è alle porte ed allora da Parigi potrebbe partire l’assalto ad un attaccante, magari anticipando quello che potrebbe accadere quest’estate. Ed allora ci sono anche Inter e Juventus a sperare che il 10 parigino possa riprendersi in poco tempo.

Da Lautaro Martinez a Dybala, il Psg studia il sostituto di Neymar

Certo la crisi economica conseguente alla pandemia ha lasciato il segno anche nel ricco Psg e pensare a grandi investimenti è difficile. Però se davvero Neymar dovesse restare ai box a lungo, Al-Khelaifi potrebbe autorizzare il grande colpo in attacco, magari anticipando i progetti estivi. Già perché a fine stagione a Parigi sono pronti a far partire l’assalto a Messi e hanno come alternativa Dybala. La Juventus allora si preoccupa di una possibile offerta irrinunciabile: l’argentino potrebbe essere tentato anche se Pirlo ha già una rosa carente in attacco.

Un po’ come l’Inter dove c’è Lautaro Martinez. L’argentino piace alle grandi d’Europa e il Psg potrebbe inserirsi tra queste anche se convincere Suning sarà tutt’altro che semplice. Suggestioni successive ad una notte da incubo per il Psg e Neymar con Inter e Juventus che si uniscono al tifo per la guarigione del brasiliano.