Neymar, infortunio shock: esce tra le lacrime in Psg-Lione

Possibile grave infortunio per Neymar: in pieno recupero, colpo di Thiago Mendes, barella in campo tra le urla e le lacrime del giocatore Psg

Psg-Lione termina 0-1: i parigini perdono la vetta della classifica ed anche una delle due stelle della squadra. Perché l’infortunio di Neymar è di quelli brutti già solo da vedere. L’intervento di Thiago Mendes del Lione è pericoloso, l’espulsione è inevitabile.

Entra immediatamente la barella in campo e come si vede dall’immagine, col passare dei secondi, il dolore di Neymar non passa, anzi, aumenta. Un infortunio che mette in ambasce il Psg, sia per il cammino in Champions sia per quello in campionato.

Neymar ko, diagnosi nelle prossime ore

Immediatamente si sono moltiplicati sui social i post per augurare un rientro veloce a Neymar, per mostrare quelle che sono le immagini shock dell’infortunio, per manifestare come l’intervento del giocatore del Lione abbia ampiamente meritato il rosso diretto.

Nella giornata di domani, sono previste le diagnosi agli accertamenti delle prossime ore. Le immagini sono pesanti da digerire e lasciano presagire un lungo stop.

Resta da capire se, in caso di lungo stop, il Psg tornerà sul mercato oppure no: molto dipenderà anche dall’esito dei test svolti su Neymar.