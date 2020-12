Genoa-Milan, c’è il verdetto su Ibrahimovic in vista di domani. Fuori Kjaer

Zlatan Ibnrahimovic non ci sarà contro il Genoa. E’ questo il verdetto della rifinitura del Milan in vista della sfida del Marassi di domani.

Ibrahimovic alza bandiera bianca in vista della sfida della 12^ giornata contro il Genoa. L’attaccante svedese ha lavorato a parte nella rifinitura, quindi non sarà a disposizione per la sfida di domani contro i rossoblù. Questo ciò che riporta Goal.com. Bandiera bianca anche per Kjaer e Gabbia, entrambi indisponibili. Il primo potrebbe rientrare tra una settimana, il secondo stare fermo per un mese.

Ritornando a Ibrahimovic, la sensazione è che l’attaccante svedese possa stringere i denti e tornare a disposizione in vista della prossima sfida di campionato contro il Sassuolo, ma anche in questo caso si aspetteranno i prossimi giorni per capire il da farsi.

Genoa-Milan, Ibrahimovic non ci sarà: le mosse di Pioli

Confermata l’assenza di Ibrahimovic, Pioli affiderà l’attacco a Rebic, il quale sarà supportato da Calhanoglu e Saelemaekers, mentre sulla sinistra resta forte il ballottaggio tra Hauge e Leao.

Genoa-Milan, le probabili formazioni e le scelte di Pioli

Genoa (4-4-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Lu. Pellegrini; Pjaca, Lerager, Badelj, Sturaro; Shomurodov, Scamacca. All. Maran

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Rebic. All. Pioli