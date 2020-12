Inter, Vidal e Sanchez out col Napoli. Speranze per Hakimi

L’Inter dovrà fare a meno di Vidal e Sanchez nella gara con il Napoli, Hakimi ha qualche speranza di recuperare. Il tecnico nerazzurro rilancia la Lu-La

Sarà un’Inter incerottata quella che affronterà il Napoli domani sera: out Sanchez e Vidal, in attacco tornerà Lautaro insieme a Lukaku. In forse fino all’ultimo, invece, Hakimi che, comunque Conte spera di recuperare come ha fatto capire nella conferenza della vigilia.

Quella tra nerazzurri e partenopei sarà una sfida verità a questo punto della stagione. Vincere significherebbe non avvicinare (per il Napoli) o addirittura agganciare (per l’Inter) la capolista Milan, naturalmente in caso di passo falso dei rossoneri a Genova, ma anche lanciare un segnale forte e chiaro al campionato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Sanchez e Vidal fuori contro il Napoli: Inter senza i suoi cileni ma Conte spera nel recupero di Hakimi

Certamente l’Inter di Conte dovrà fare a meno dei suoi cileni, Vidal e Sanchez, con il Napoli. Il centrocampista soffre per una distrazione di primo grado, ma pur essendo in fase di recupero non vale la pena rischiarlo. L’attaccante ha avuto un problema all’adduttore nell’ultimo turno e si è chiamato fuori per il big match di “San Siro”.

LEGGI ANCHE >>> È sempre pazza Inter: l’ex Barella, D’ambrosio e Lukaku ribaltano il Cagliari

L’unico dei tre infortunati interisti, ad avere qualche possibilità di scendere in campo contro la compagine guidata da mister Gattuso, è Hakimi. Le condizioni della freccia ex Real Madrid e Borussia Dortmund saranno valutate nell’allenamento del pomeriggio e poi verranno sciolte tutte le riserve su un suo eventuale utilizzo.