Calciomercato Roma, doppio colpo a gennaio: il piano giallorosso

Un ottimo inizio di per gli uomini di Fonseca, personalità, carattere e qualità: la Roma punta concretamente alla qualificazione per la prossima Champions League

Vincere e convincere: questi i due capi saldi della nuova idea tattica di Fonseca. La Roma continua a volare in questo inizio di stagione, grazie a un ottimo impatto sul campionato e a un ottimo percorso anche in Europa League. I capitolini dovranno cercare di confermarsi anche in vista della seconda parte di stagione, un modo per cercare di tentare l’assalto alla prossima qualificazione alla Champions League.

Non sarà facile, ma la sensazione è che la Roma potrà giocarsi concretamente le sue chance. Lo sa bene Fonseca, e lo sa bene anche la dirigenza giallorossa. Ecco perchè il prossimo mercato di gennaio potrebbe regalare un doppio rinforzo al tecnico portoghese.

Calciomercato Roma, un nuovo centrocampista e un esterno destro

Con l’arrivo di Borja Mayoral, la Roma non interverrà sul mercato per la caccia a un altro centravanti. Dzeko e l’ex Real Madrid basteranno per onorare il triplo impegno in campionato, Europa League e Coppa Italia. Giocando con un solo attaccante, confermato il 3-4-2-1, Fonseca non avrà bisogno di un altro attaccante boa. Occhio, però, alle corsie laterali.

Non è escluso che la Roma possa tentare l’affondo su un nuovo esterno destro a tutta fascia, capace di dare il cambio con regolarità a Karsdorp. Bruno Peres non convince, ecco perchè i giallorossi potrebbero ritornare sul mercato. Possibile affondo anche su un nuovo centrocampista, un mediano capace di dettare i ritmi di gioco, ma anche di inserirsi tra gli spazi. Un profilo giovane adatto per il presente, ma soprattutto in chiave futura. Il calciomercato di gennaio svelerà i possibili nuovi retroscena.